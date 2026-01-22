Pläne für 2026 Asbach schafft Platz für Unternehmen und Neubürger Daniel Dresen 22.01.2026, 14:44 Uhr

i Die Ortsgemeinde Asbach stellt Unternehmen an der Thelenberger Straße neue Gewerbeflächen zur Verfügung. Derzeit befinden sich die sechs 2000 Quadratmeter großen Parzellen in der Vermarktung. Michael Möhlenhof

Wohnraum und Gewerbegebietsflächen sind in der Ortslage Asbach aufgrund der Nähe zur A3 heiß begehrt. Doch nicht bei allen Einwohnern sorgt das Wachstum der Ortsgemeinde für Begeisterung. Der zunehmende Verkehr ist nur ein Ärgernis.

Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl spricht mit Blick auf 2026 von einem „ganz spannenden Jahr“ für Asbach. Die Ortsgemeinde muss für die Sanierung einer ihrer beiden Kunstrasenplätze viel Geld in die Hand nehmen. Zwar winkt eine mögliche Sportstättenförderung des Bundes in Höhe von 250.







