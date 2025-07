Die K48 in Bennau wird bald keine Kreisstraße mehr sein. Der Kreis beabsichtigt, diese nach Sanierung an die Gemeinde Asbach abzutreten. Man erhält zwar eine so gut wie neue Straßenoberfläche, steht aber vor dem Problem der Instandhaltung.

Die gute Nachricht zuerst: Die neue Brücke im Asbacher Ortsteil Bennau ist seit geraumer Zeit fertiggestellt, der Kreuzungsbereich der Landesstraße 272 und der Kreisstraße 48 ist saniert. Doch letztere wird nicht mehr lange „Kreisstraße 48“ heißen. Es ist eine Straße, die der Kreis abstuft und an die Gemeinde abgibt. Das könnte die Ortsgemeinde in Zukunft vor Probleme stellen – vor Probleme finanzieller Natur. Das ist die schlechte Nachricht.

Die verschiedenen Ebenen des Straßensystems

Zum Hintergrund: In absteigender Reihenfolge gibt es im Straßensystem Deutschlands Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen. Während etwa bei Landesstraßen das Land Rheinland-Pfalz in der Pflicht steht, für eine Verkehrssicherheit zu sorgen und Schlaglöcher zu flicken, ist es bei Kreisstraßen der Kreis und bei Gemeindestraßen eben die Gemeinde – wie der Name schon sagt. Auf allen Ebenen gibt es in der Region Beispiele, die dringend eine Sanierung nötig hätten, aber das ist ein anderes Thema.

i Im Zuge der Sanierung wurde auch die Brücke im Asbacher Ortsteil Bennau erneuert. Michael Möhlenhof

Im Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz heißt es: Kreisstraßen „sind Straßen, die dem Verkehr innerhalb eines Landkreises, dem Verkehr mit benachbarten Landkreisen oder kreisfreien Städten oder dem Anschluss der Gemeinden und räumlich getrennten, im Zusammenhang bebauten Ortsteile an Bundes- oder Landesstraßen sowie an Eisenbahnhaltestellen, Schiffsliegeplätze und ähnliche Einrichtungen in der Weise dienen, dass jede Gemeinde und jeder räumlich getrennte, im Zusammenhang bebaute Ortsteil wenigstens mit einer nicht in der Baulast der betreffenden Gemeinde stehenden Straße an die genannten Verkehrswege oder -einrichtungen angeschlossen ist“.

Nach dieser Maßgabe erfüllt die K48 von der Kreuzung mit der L272 bis zum Ortsausgang Bennau in Richtung Drinhausen die Voraussetzung einer Kreisstraße nicht, begründet die Kreisverwaltung die Abstufung. Daher sollen die Baulast und alle damit verbundenen Kosten der Unterhaltung an die Gemeinde Asbach übergehen. Dafür hatte der Gemeinderat im Juni 2023 die Bereitschaft signalisiert. Nun hat der Rat den Entwurf für die Abstufungsvereinbarung beschlossen: Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl wird bevollmächtigt, diese mit dem Kreis zu schließen. Das Teilstück der K48 von der Kreuzung mit der Landesstraße bis zum Ortsausgang von Bennau in Richtung Drinhausen wird auf einer Länge von 900 Metern Ende 2025 zur Gemeindestraße abgestuft. Nun ist es in Zukunft an der Gemeinde, auf dem Teilstück für Verkehrssicherheit zu sorgen.

i Am Kreuzungsbereich mit der Landesstraße 272 endet die neue Gemeindestraße. Michael Möhlenhof

„Das stellt die Gemeinde schon vor eine echte Herausforderung“, sagt Dahl im Gespräch mit unserer Zeitung. Durch Abstufungen von Kreisstraßen wie in diesem Fall in Asbach kämen finanzielle Belastungen auf die Gemeinden zu. Doch viel Widerspruchsmöglichkeit habe man als Gemeinde nicht, wenn der Kreis die Zuständigkeit für eine Straße nach unten delegieren wolle.

Parscheider Straße könnte weiteres Beispiel werden

In der Ortsgemeinde Asbach gebe es noch eine andere Straße, die man in Zukunft wohl zur Gemeindestraße umstufen werde: Die Parscheider Straße. „Sie soll zunächst saniert und dann umgestuft werden“, weiß der Ortschef. Die Straße sei in einem desolaten Zustand, bereits seit zehn Jahren sei angedacht, sie zu sanieren. Das hält der Asbacher Ortsbürgermeister dem Kreis zugute: Im Falle Bennau wurden Straßenoberfläche sowie die Brücke der K48 umfassend saniert, bevor sie nun der Gemeinde übergeben wird. Doch die Parscheider Straße werde „eine ganz andere Hausnummer“. Sowohl von den Beschädigungen der Straße als auch vom vermutlich abzustufenden Straßenabschnitt her. „Es ist ja nicht so, dass wir als Gemeinde alle Straßen vom Kreis übernehmen wollen“, weist Dahl darauf hin, dass diese Abstufungen auf Dauer die Gemeinden finanziell belasten. Man habe bereits Straßen genug, die man instandzuhalten habe.