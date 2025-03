„Asbach first“ ist Michael Christs neues Motto

Die erste Amtszeit liegt bald hinter ihm, nun tritt Michael Christ bei der Wahl am 6. April erneut an, um für weitere acht Jahre Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Asbach zu werden. Unsere Zeitung hat mit ihm über die Ziele für die VG Asbach und seine Kernthemen gesprochen.

Als Alleinkandidat eigentlich eine entspannte Ausgangslage

Eigentlich kann Christ anders als die Kandidaten in den Nachbarkommunen Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach entspannt zurücklehnen. Dort ist nach dem Rückzug der Amtsinhaber Volker Mendel und Hans-Werner Breithausen ein Drei- beziehungsweise Vierkampf um das Rathaus gestartet. In der VG Asbach steht Christ als einziger Bewerber da und muss lediglich die Mehrheit der Wähler am 6. April überzeugen – 50 Prozent plus eine Stimme.

Dabei setzt der 56-Jährige auf seine Bekanntheit als Bürgermeister. In einen richtigen Wahlkampf müsse er nicht gehen, erklärt Christ lachend. Als Verwaltungsfachmann von der Pike auf kennt Christ sowohl die VG Asbach als auch so gut wie jede Verwaltungsvorschrift aus dem Effeff. Und die Leute kennen ihn von den zahlreichen Terminen bei Vereinen, Firmen und Bürgern.

Christ will ein „Asbach first“

Für diese will er sich in den kommenden Jahren mit oberster Priorität weiter einsetzen, sollte er wiedergewählt werden. „Das ist meine Aufgabe“, meint Christ. Man müsse sich von dem Gedanken verabschieden, aus der VG Asbach die Welt retten zu müssen, formuliert Christ. Die Interessen der Menschen in der VG stünden für ihn an erster Stelle, „Asbach first“, formuliert er lachend.

Etwa durch eine bessere Digitalisierung der Verwaltung. „Das ist für mich ein großes Thema, weil ich glaube, dass es den Bürgern Entlastung bringt“, sagt der Amtsinhaber und Kandidat. Man habe bereits viel in puncto Kundenfreundlichkeit erreicht, diesen Weg wolle er in einer weiteren Amtszeit weitergehen.

Und da wäre noch das Thema Wirtschaft als eines seiner Anliegen. Wenn man Michael Christ fragt, braucht die VG Asbach dringend mehr Flächen für gewerbliche Standorte. Auch das Portfolio an Firmen solle erweitert werden.

Was für ihn allerdings Herzensthemen für eine mögliche zweite Amtszeit sind, sind die Grundschulen und die Feuerwehr. Derzeit laufen bereits die Planungen für das neue Feuerwehrhaus in Asbach, das Stand jetzt 6 Millionen Euro kosten wird. „Das wird das Teuerste, das wir je gebaut haben“, betont der Bürgermeister. In einer weiteren Amtszeit werde er mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln der Verbandsgemeinde dafür sorgen, dass nach dem Mammutprojekt auch die turnusmäßige Erneuerung des Fuhrparks der Feuerwehr schnellstmöglich angegangen wird, kündigt er an. Dies habe man wegen des teuren Feuerwehrhauses erst einmal zurückgestellt.

Sportmöglichkeiten für zwei Grundschulen als Herzensangelegenheit

Bei den Grundschulen möchte Christ den Kindern in Jungeroth und Limbach mit dem Bau von Hallen Sportmöglichkeiten schaffen. „Sie haben aktuell nämlich keine“, erklärt Christ. Auch dies sei eine Herzensangelegenheit für ihn.

Neben diesen konkreten Vorhaben nennt der Bürgermeister für die Zukunft auch Themen, die die VG Asbach und die Verwaltung vor große Herausforderungen stellen könnten. Zum einen spricht Christ gegenüber unserer Zeitung den geplanten Ausbau der Kläranlage Oberhoppen an: „Da bin ich noch nicht mit mir und dem Plan des Landes im Reinen“, formuliert Christ, dass die Landesbehörden wollen, dass die VGs Asbach und Linz über ihren gemeinsamen Zweckverband dort eine Riesenanlage für Zehntausende Menschen bauen. Die Kosten tragen dabei die Kommunen beziehungsweise die Bürger über die Abwasserbeiträge. Aktuell sei das Projekt bereits mit 20 Millionen Euro veranschlagt, für die Zeit der Abschreibung kämen noch weitere 80 Millionen Euro hinzu, rechnet Christ vor. „Ich kann nicht jeden Wahnsinn mitmachen, und der Bürger soll die Rechnung zahlen. Es kann sein, dass wir noch die eine oder andere Klage gegen die ADD führen“, meint Christ. Hier möchte er auch andere Lösungen suchen.

Zum anderen nennt er die kommunale Wärmeplanung. Ab 2028 ist sie gesetzlich vorgeschrieben. „Das hat eine wahnsinnige Tragweite für jedes Gebäude. Viele Häuser im ländlichen Bereich sind gar nicht geeignet für eine Wärmepumpe. Das ist Wahnsinn. Man darf die Leute nicht überfordern“, betont der Bürgermeister, dass er auch bei diesem Projekt die Lösung mit der kleinstmöglichen Belastung sucht – und innovative Energieträger wie Wasserstoff nutzen möchte.

Zu dieser Liste der Herausforderungen gesellt sich auch noch das Finanzielle. Zwar gehe es der VG Asbach vergleichsweise gut, aber die Rahmenbedingungen der kommunalen Finanzierung würden sich gerade ändern, auch die Steuereinnahmen sprudelten im Asbacher Land nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Ein „weiter so“, dass man ohne Rücksicht auf die Kosten Konzepte und Projekte vorantreibt, könne es in Zukunft vielleicht nicht mehr geben. Doch: „Ich möchte keine Buslinie wegen mangelnder Steuereinnahmen einstellen“, betont Christ, dass die bereits bestehende und in seiner Amtszeit geschaffene Infrastruktur für ihn unverhandelbar sei.

Wahl am 6. April wird zeigen, ob seine Arbeit Früchte trägt

Ob diese Vision für die Zukunft der VG Asbach und seine Herangehensweise an die Probleme und Herausforderungen wie Wähler überzeugen, wird der 6. April zeigen. Genauso ist die Wahl ein Spiegel für Christs Arbeit in den vergangenen sieben Jahren. Doch wie schon gesagt, kann der 56-Jährige entspannter sein als andere Kandidaten, da er keinen Herausforderer hat.