Gastro-News im Kreis Neuwied
Asbach: Auf kulinarische Reise nach Indien und Italien
Die beiden Inhaber Tania Sultana Ahmed und Zahid Ahmed in ihrem indischen Restaurant „Sitar“ in Asbach haben kulinarisch viel zu
Die beiden Inhaber Tania Sultana Ahmed und Zahid Ahmed in ihrem indischen Restaurant „Sitar“ in Asbach haben kulinarisch viel zu bieten.
Marvin Conradi

Mitten in Asbach serviert das Lokal „Sitar“ hausgemachte Speisen aus Indien und Bangladesch. Wer jedoch nicht den Mut aufbringt, die stark gewürzte indische Küche zu probieren, kann sich auch eine Speisekarte mit italienischen Gerichten geben lassen.

Lesezeit 3 Minuten
Die heutigen Staaten Indien und Bangladesch gehörten bis 1947 zur Kolonie Britisch-Indien, weshalb es bis heute viele Restaurants dieser Art in Großbritannien gibt. Die indische Küche gilt als sehr gesund, als fleischarm und dank ihrer vielen Gewürze als heilsam.
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