Modernes Wohnen in Neuwied
ASAS-Wohnhaus am Rasselstein-Areal ist so weit fertig
Das neue Wohnhaus an der Wiedinsel in Niederbieber
Das neue Wohnhaus an der Wiedinsel in Niederbieber
Jörg Niebergall

Das Unternehmen ASAS plant für das ehemalige Rasselstein-Gelände im Grunde genommen einen neuen Stadtteil. Am Rand des Gebietes hat sich ASAS bereits beim Wohnungsbau ins Zeug gelegt. Bautechnisch ist das Haus so weit fertig.

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Schmuckstück mit Insellage und Blick auf die Wied, so oder ähnlich dürfte das Wohnhaus am Hammergraben in den Anzeigen auftauchen, wenn die acht Apartments in die Vermarktung gehen. „Bautechnisch ist alles fertig“, sagt der Neuwieder Architekt Serdar Bilici, der das Gebäude für die Firma ASAS ins Leben gerufen hat.

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