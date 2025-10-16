Medizinische Versorgung Arztpraxis in Heimbach-Weis bleibt erhalten Rainer Claaßen 16.10.2025, 18:30 Uhr

i Gute Nachrichten für Heimbach-Weis: In dem Stadtteil soll die Arztpraxis erhalten bleiben. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Gute Nachrichten für Heimbach-Weis: In dem Stadtteil soll die Arztpraxis erhalten bleiben. Basher Ahmad Samadzay wird hier den Betrieb fortsetzen.

Die Nachricht von der Insolvenz des Praxisverbunds MVZ Galeria Med war für Neuwied ein Schock – auch weil Inhaber Markus Abts in den vergangenen Jahren gleich mehrere Praxen in der Region übernommen hatte. Unter anderem war er in die Bresche gesprungen, als vor zwei Jahren überraschend die Hausarztpraxis Schlösser in Heimbach-Weis geschlossen wurde.







