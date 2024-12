Ariendorfer feiern Fietzenmarkt

i Auf dem Fietzenmarkt in Ariendorf herrscht gute Laune. Jörg Niebergall

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr hatten die Junggesellen (JGV 1820) zum zweiten Fietzenmarkt in den historischen Ortskern geladen. Ähnlich wie 2023 war der Zuspruch seitens der Bevölkerung im Ort, aber auch der Nachbargemeinden enorm. Eine Woche lang hatten die Organisatoren das Ambiente in ein herrliches Weihnachtsmarkt-Feeling mit selbst gebauten Holzbüdchen, unzähligen Lichterketten und Strohdeko verwandelt. Die Kinder durften den Weihnachtsbaum schmücken, hatten mächtig viel Spaß beim Karussellfahren und wurden vom Nikolaus beschenkt. Leckere kulinarische Schmankerl erfreuten die Besucher in süßer, herzhafter, aber auch flüssiger Form. Aber auch etliche kleine Geschenkideen wechselten den Besitzer.