Nicht nur das Kaufen und Verkaufen stand beim Hofflohmarkt in Ariendorf im Vordergrund: Die Aktion des Bürgervereins in Unter- und Oberdorf sollte auch zum gemeinsamen Austausch motivieren – mit Erfolg.

Wer am Samstag in Ariendorf fremde Höfe und Einfahrten ansteuerte, musste kein schlechtes Gewissen haben – ganz im Gegenteil. Beim ersten Hofflohmarkt des Bürgervereins in Unter- und Oberdorf war neugieriges Stöbern ausdrücklich erwünscht.

Unter Federführung von Annika Schön und weiteren Helfern verwandelte sich das Dorf in eine kleine Einkaufsmeile.