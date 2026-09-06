Stöbern beim Flohmarkt erlaubt
Ariendorf macht den Hof zum Kaufhaus
Beim ersten Hofflohmarkt des Bürgervereins in Unter- und Oberdorf war neugieriges Stöbern ausdrücklich erwünscht.
Beim ersten Hofflohmarkt des Bürgervereins in Unter- und Oberdorf war neugieriges Stöbern ausdrücklich erwünscht.
Jörg Niebergall

Nicht nur das Kaufen und Verkaufen stand beim Hofflohmarkt in Ariendorf im Vordergrund: Die Aktion des Bürgervereins in Unter- und Oberdorf sollte auch zum gemeinsamen Austausch motivieren – mit Erfolg.

Lesezeit 1 Minute
Wer am Samstag in Ariendorf fremde Höfe und Einfahrten ansteuerte, musste kein schlechtes Gewissen haben – ganz im Gegenteil. Beim ersten Hofflohmarkt des Bürgervereins in Unter- und Oberdorf war neugieriges Stöbern ausdrücklich erwünscht. Unter Federführung von Annika Schön und weiteren Helfern verwandelte sich das Dorf in eine kleine Einkaufsmeile.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren