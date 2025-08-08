Einzelhändler spüren die Auswirkungen im Zuge der Erneuerung der L264 (Urbacher Straße), die Urbach und Puderbach verbindet. Umwege über Raubach oder Daufenbach müssen in Kauf genommen werden. So sehen die Einzelhändler die Situation.

Endlich tut sich was im Rahmen der Erneuerung der Landstraße 264 (Urbacher Straße) in Puderbach. Pünktlich zum Start in die Sommerferien hat die Firma Koch aus Westerburg mit der Erneuerung der 500 Meter langen Strecke zwischen dem Kreisverkehrsplatz (am Lidl) und der Gemeindestraße Ackerweg begonnen. Wenn man nun von Urbach kommend durch Puderbach möchte, muss man den Umweg über Raubach oder über Daufenbach nehmen. Davon betroffen sind auch Einzelhändler im Ortskern und im Gewerbegebiet. Die RZ hat sich umgehört.

i Monika und Marco Schöneberg vom gleichnamigen Blumenhaus in der Mittelstraße stellen einen sinkenden Andrang am Wochenende fest. Jörg Niebergall

„Es ist schon ruhiger als sonst“, sagt Monika Schöneberg vom gleichnamigen Blumenhaus in der Mittelstraße 23. „Wir gehen davon aus, dass sich die meisten mit Pflanzen eingedeckt haben. Und dass aktuell keine Urbacher oder Harschbacher zu uns kommen, kann ich auch verstehen.“ Und Sohn Marco ergänzt: „Am Wochenende ist es schon weniger. Ich selbst hätte mir eine Ampelanlage für die Baustelle gewünscht. Der ein oder andere, der vorbeifährt, kommt auch schon mal in unser Geschäft rein.“

Mehr Stille als sonst

i Apotheker Olaf Dierstein merkt eine neue Stille in der Mittelstraße. Jörg Niebergall

Olaf Dierstein von der Amts-Apotheke ein paar Meter weiter (Mittelstraße 21) kann der Baustelle dann durchaus etwas Positives abgewinnen. „Man merkt schon, dass der Verkehr etwas weniger geworden ist“, so der Apotheker. „Man kann sich durchaus unterhalten, auch bei offener Tür. Die Stille haben wir sonst nicht. Dass es momentan etwas ruhiger ist, mag auch an den Ferien liegen. Auch die Fahrkundschaft, die einfach mal bei uns reinschaut, ist etwas weniger geworden.“

i Klaus-Peter Henning, Chef des Elektro-Geschäftes SP:Henning in der Mittelstraße, merkt nur wenige Veränderungen. Jörg Niebergall

„Wir merken bezüglich des Kundendienstes eigentlich nichts“, sagt Klaus-Peter Henning, Chef des Elektro-Geschäftes SP:Henning in der Mittelstraße 20. „Wir sind ja diejenigen, die rausfahren, wenn uns ein Kunde anruft. Daher hat sich auch in Sachen Reparatur nichts geändert. Wir fahren weiterhin nach Urbach, Harschbach und überall dorthin, wo unsere Kunden wohnen. Die Kunden, die spontan bei uns reinschauen, sind etwas weniger geworden, wobei das auch an der Ferienzeit liegen kann. Gedanken machen wir uns allerdings über die kommenden Maßnahmen im nächsten Jahr, wenn die Behelfsbrücke kommt und der Kreisel gebaut wird.“

i Frauke Zerres, Chefin von Zerres Schreibwaren, befürwortet die Erneuerung der Straße. Jörg Niebergall

„Eigentlich ist es ja eine gute Sache, wenn die marode Straße endlich erneuert wird“, sagt Frauke Zerres, Chefin von Zerres Schreibwaren und Drogerie in der Mittelstraße 8. „Wenn nix passiert, dann meckern ja auch alle. Bezüglich unserer Kunden bin ich zuversichtlich, dass sie uns auch weiterhin die Treue halten - auch, wenn sie mal ein paar Meter zu Fuß gehen müssen.“

Nicht so sehr betroffen

i Renate Haddad vom Tabakwaren- und Zeitschriftenladen macht sich vor allem Gedanken über den Bau des Kreisverkehrs und der Brücke. Jörg Niebergall

„Wir sind eigentlich noch nicht so sehr von den Baumaßnahmen betroffen“, sagt Renate Haddad vom Tabakwaren- und Zeitschriften-Laden in der Mittelstraße 4. „Vielleicht hat der Durchgangsverkehr etwas abgenommen, eventuell auch wegen der Ferienzeit. Wir machen uns da schon mehr Gedanken über den Bau der neuen Brücke und des Kreisels. Das passiert ja bei uns direkt vor der Haustüre.“

i Aktuell ist es im Orstkern etwas ruhiger. Jörg Niebergall

Etwas abgeschnitten vom eigentlichen Puderbacher Ortskern ist durch die Baumaßnahme das Gewerbegebiet mit den beiden SB-Märkten Lidl und Edeka, aber auch mit dem Getränkevertrieb Hoffmann und der direkt am Kreisel liegenden Aral-Tankstelle. Marion Stein, seit 25 Jahren Mitarbeiterin bei Getränke Hoffmann, kann nicht ganz abschätzen, ob die etwas ruhigere Phase nun an den Ferien oder der Straßenerneuerung liegt. „Man merkt aber schon, dass viele den Umweg über Raubach nehmen und hier nicht mehr vorbeifahren“, sagt Stein.

i Marion Stein (Getränke Hoffmann) stellt derzeit auch fest, dass weniger Kunden kommen. Jörg Niebergall

Das betrifft in noch größerem Maße die Aral-Tankstelle (Auf der Held 2). Schon nach wenigen Tagen hat man die Öffnungszeiten der Situation angepasst. Da früh morgens, aber auch abends sowieso niemand mehr tankte beziehungsweise hier einkaufte, hat man nur noch von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends geöffnet, anstatt von 6 bis 22 Uhr. „Wir haben schon enorme Einbußen“, sagt Mitarbeiterin Christina Schilling. „Wenn normalerweise hier morgens ein paar Hundert Kunden kamen, sind es jetzt gerade mal 50. Auch die benachbarten Geschäfte wie Edeka oder Lidl beklagen sich über die lange Vollsperrung.“