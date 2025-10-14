Übergangslösung für Heimathaus Arbeiten an mobiler Halle in Neuwied müssen ruhen Jörg Niebergall 14.10.2025, 14:00 Uhr

i Weil der Untergrund noch aushärten muss, können die Arbeiten an der mobilen Halle erst Anfang November fortgesetzt werden. Jörg Niebergall

Mit Spannung wird der Bau einer temporären Veranstaltungshalle in Neuwied erwartet. Sie soll für eine gewisse Zeit das Heimathaus ersetzen, das nur noch bis Ende des Jahres genutzt werden darf. Doch die Bauarbeiten verzögern sich momentan.

"Still ruht der See“, oder besser, die Arbeiten an der neuen temporären Veranstaltungshalle in der Museumstraße: Sie dürften erst Anfang November mit dem Errichten der Stahlkonstruktion fortgesetzt werden. Aktuell muss der Untergrund aushärten.







