Mobile Stadthalle in Neuwied Arbeiten an der Bodenplatte sind fortgeschritten 29.09.2025, 19:00 Uhr

i Die hellblaue Optik entsteht durch die Wäremdämmelemente für die Bodenplatte der mobilen Halle. Jörg Niebergall

Die Neuwieder Stadtverwaltung und der Stadtrat möchten den Bürgern der Deichstadt möglichst schnell eine adäquate Veranstaltungshalle zur Verfügung stellen. Der Bau dieser mobilen Halle nimmt jetzt dank einer Teilbaugenehmigung Fahrt auf.

Die Arbeiten rund um die mobile Halle als Interimslösung für die Neuwieder Stadthalle Heimathaus auf dem Grundstück in der Museumsstraße laufen auf vollen Touren. Beton ist bereits reichlich beim Bau der Bodenplatte zum Einsatz gekommen. Am Montag waren die von den Neuwieder Stadtwerken beauftragten Arbeiter mit der Wärmedämmung beschäftigt.







