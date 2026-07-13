Vom 10. Juli bis zum 12. Dezember ist die rechte Rheinschiene wegen der Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden gesperrt. Auf den Verkehr im Kreis Neuwied hat das große Auswirkungen. Und für die Anwohner bedeutet das nicht unbedingt Ruhe.
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Am 10. Juli ist es losgegangen: Die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf wird bis zum 12. Dezember gesperrt, weil die Deutsche Bahn (DB) mit der Modernisierung der Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf beginnt. In diesem Zeitraum fallen nicht nur die rechtsrheinischen Personenzüge aus, auch einzelne Linien auf der linken Rheinseite sind in Abschnitten von den Arbeiten betroffen.