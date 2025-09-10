Eigentlich soll Poldis Mangal-Döner am 15. September eröffnen, noch ist der Laden in der Neuwieder City aber längst nicht fertig.

Noch ein paar Tage müssen die Neuwieder Fans der Dönerkette „Mangal Döner X Lukas Podolski“ auf die Eröffnung in der Deichstadt warten. Die Renovierungsarbeiten in dem Ladenlokal in der Neuwieder City laufen jedenfalls auf Hochtouren. Ob der ursprünglich geplante Termin am 15. September allerdings eingehalten werden kann, scheint fraglich.

Doch auch ein paar Meter weiter rheinabwärts in Andernach wurde ein, zwei Tage vor der geplanten Eröffnung am 30. August noch kräftig gewerkelt. Und dann ging alles blitzschnell. Mit einem Gratisgeschenk wurden die ersten 100 Besucher belohnt. Wer früh genug zur Eröffnung kam, bekam einen kostenlosen „Podolski-Döner“.

i Hier sollen demnächst Döner gemacht werden. Jörg Niebergall

Der Fußballprofi, der aktuell in der ersten polnischen Liga mit Górnik Zabrze auf Torejagd geht, war zwar in der Bäckerjungenstadt mit seinem Namen mehr als omnipräsent, aber selbst anwesend war der Fußball-Weltmeister von 2014 nicht. Doch in Andernach besteht weiter die Hoffnung, dass der Promi aus Köln vorbeischaut, wenn es sein Terminkalender zulässt.

Ob die Imbisskette nun auch in der Deichstadt zu einem Treffpunkt für Döner-Liebhaber wird, bleibt abzuwarten. Zumal die Neuwieder City ja schon etliche Döner-Variationen auch in der Nachbarschaft von Mangal hat. Die Kollegen freuen sich jedenfalls, dass mit dem neuen Geschäft auch der Standort Neuwied weiter aufgewertet wird, betonen sie.

Schließung in anderen Städten

Dabei machte der Poldi-Döner zuletzt nicht nur positive Schlagzeilen. Im November vergangenen Jahres hatte nach nur acht Monaten die Filiale am Kottbusser Damm in Berlin-Kreuzberg geschlossen. Im Sommer hatte der Mangal-Laden in Pulheim-Stommeln geschlossen, auch hier war nach gut zwei Jahren Schluss mit Döner und Dürüm. In diesem Fall jedoch, weil die Geschäftsführung eine neue Strategie einschlagen will. Vor gut zwei Wochen wurde der Imbiss in Hürth wegen anderweitiger Nutzung des Gebäudes geschlossen. Da kann sich Poldi nun ganz auf Neuwied konzentrieren.