Neuwieder Mieter wehren sich Arbeiten am GSG-Haus in der Innenstadt laufen Rainer Claaßen 26.09.2025, 15:00 Uhr

i In dem Gebäude zwischen Mittel- und Schlossstraße sind neben einer Woolworth-Filiale einige Wohnungen untergebracht, die von der GSG vermietet werden. Rainer Claaßen

Mit sehr kurzer Frist angekündigte Sanierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in der Neuwieder Innenstadt hätten den Mietern einiges abverlangt. Reiner Schittenhelm hatte deshalb beim Amtsgericht einen Baustopp erwirkt. Jetzt laufen die Arbeiten.

Am 22. August hatten die Mieter des Mehrfamilienhauses an der Ecke Mittelstraße/Kirchstraße in Neuwied überraschend Briefe vom Vermieter in ihren Briefkästen. Darin kündigte die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft (GSG) an, dass bereits am folgenden Montag Arbeiten an den Abflussrohren beginnen würden.







