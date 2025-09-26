Mit sehr kurzer Frist angekündigte Sanierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in der Neuwieder Innenstadt hätten den Mietern einiges abverlangt. Reiner Schittenhelm hatte deshalb beim Amtsgericht einen Baustopp erwirkt. Jetzt laufen die Arbeiten.
Lesezeit 3 Minuten
Am 22. August hatten die Mieter des Mehrfamilienhauses an der Ecke Mittelstraße/Kirchstraße in Neuwied überraschend Briefe vom Vermieter in ihren Briefkästen. Darin kündigte die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft (GSG) an, dass bereits am folgenden Montag Arbeiten an den Abflussrohren beginnen würden.