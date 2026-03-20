RZ hat sich 1976 Spaß erlaubt April, April: Nelson Rockefeller war nie in Neuwied Viktoria Schneider 20.03.2026, 13:00 Uhr

i Das Heimathaus in Neuwied hätte für den früheren US-Vizepräsidenten sicherlich den roten Teppich ausgerollt. Schade nur, dass sein angeblicher Besuch im Jahr 1976 ein Aprilscherz unserer Zeitung gewesen ist. Rainer Claaßen, DB/UPI/dpa

Ein gelungener Aprilscherz schadet niemandem und bringt trotzdem viele zum Lachen. So auch die erfundene Meldung über den Besuch von US-Vizepräsident Nelson Rockefeller in Neuwied. Ein ehemaliger Kollege erinnert sich an seinen Meisterstreich zurück.

US-Vizepräsident Nelson Rockefeller kommt nach Neuwied? Diese Nachricht klingt etwas zu gut, um wahr zu sein. Wie sich nun herausstellt, war das auch der Fall. Der Republikaner war zwar im Jahr 1976 tatsächlich in Deutschland, aber den Heimatort seiner Familie hat er dabei nie besucht.







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