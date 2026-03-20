Ein gelungener Aprilscherz schadet niemandem und bringt trotzdem viele zum Lachen. So auch die erfundene Meldung über den Besuch von US-Vizepräsident Nelson Rockefeller in Neuwied. Ein ehemaliger Kollege erinnert sich an seinen Meisterstreich zurück.
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US-Vizepräsident Nelson Rockefeller kommt nach Neuwied? Diese Nachricht klingt etwas zu gut, um wahr zu sein. Wie sich nun herausstellt, war das auch der Fall. Der Republikaner war zwar im Jahr 1976 tatsächlich in Deutschland, aber den Heimatort seiner Familie hat er dabei nie besucht.