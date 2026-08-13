Ersthelfer für Projekt gesucht
App „Pro Herzschlag“ soll im Kreis Neuwied Leben retten
Die Ersthelfer-App "Pro Herzschlag“ soll bei Herz-Kreislauf-Stillständen die bisherige Rettungskette ergänzen. Der Kreis Neuwied
Die Ersthelfer-App "Pro Herzschlag“ soll bei Herz-Kreislauf-Stillständen die bisherige Rettungskette ergänzen. Der Kreis Neuwied ist deutschlandweit Vorreiter.
Daniel Dresen

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Durch den Einsatz der App „Pro Herzschlag“ im Kreis Neuwied soll die Zeit zwischen Absetzen des Notrufs und Ankunft des Rettungsdienstes durch die Alarmierung von Ersthelfern überbrückt werden. 

Lesezeit 3 Minuten
Was haben die Lieder „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer, „Another One Bites the Dust“ von Queen und „ Stayin’ Alive“ von den Bee Gees gemeinsam? Sie geben Ersthelfern den richtigen Rhythmus für eine Herzdruckmassage vor, um im Notfall Menschen mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand reanimieren zu können.
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