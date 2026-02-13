Die Apotheken in der Deichstadt sind ganz unterschiedlich aufgestellt und fahren ein hoch modernes oder auch ein ganz klassisches Konzept. Darüber haben wir mit Jürgen Brüggemann von der Hof-Apotheke gesprochen, die bereits 1766 gegründet wurde.
Vor wenigen Wochen wurde im Gebäude der ehemaligen Neuwieder Hauptpost die Rosen-Apotheke City eröffnet. Hier erwartet die Kunden ein modernes Konzept: Sie können aus den Regalen des Verkaufsraums frei erhältliche Produkte direkt mitnehmen, werden an mehreren Terminals beraten und zahlen an der Kasse vor dem Ausgang.