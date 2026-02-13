Modern oder traditionell?
Apotheken in Neuwied sind im Wandel
Jürgen Brüggemann in der Hof-Apotheke.
Rainer Claaßen

Die Apotheken in der Deichstadt sind ganz unterschiedlich aufgestellt und fahren ein hoch modernes oder auch ein ganz klassisches Konzept. Darüber haben wir mit Jürgen Brüggemann von der Hof-Apotheke gesprochen, die bereits 1766 gegründet wurde.

Vor wenigen Wochen wurde im Gebäude der ehemaligen Neuwieder Hauptpost die Rosen-Apotheke City eröffnet. Hier erwartet die Kunden ein modernes Konzept: Sie können aus den Regalen des Verkaufsraums frei erhältliche Produkte direkt mitnehmen, werden an mehreren Terminals beraten und zahlen an der Kasse vor dem Ausgang.

