E-Autos im Kreis Neuwied Anzahl wächst: Experte gibt Tipps vor dem Kauf Lars Tenorth 30.07.2026, 06:00 Uhr

i Die E-Autos im Kreis Neuwied nehmen ganz langsam zu. Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Die Spritpreise sind aktuell sehr hoch, und es gibt keinen Tankrabatt mehr. Doch für wen lohnt sich der Umstieg vom Verbrenner zum E-Auto? Ein ADAC-Experte ordnet ein und erklärt, worauf vor dem Kauf zu achten ist.

Mit bis zu 6000 Euro fördert der Staat den Kauf oder das Leasing von Neufahrzeugen. Der E-Auto-Bestand wächst, aber insgesamt (noch) auf einem überschaubaren Niveau. ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club)-Experte Christian Schmidt, Leitung Mobilität und Umwelt beim ADAC Mittelrhein, gibt Tipps, für wen sich ein E-Auto lohnt und was es zu beachten gilt.







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