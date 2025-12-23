Vorfall in Neuwied-Feldkirchen Anwohner kommen nach Brand bei Verwandten unter Viktoria Schneider 23.12.2025, 10:39 Uhr

i Die B42 blieb durch den Feuerwehreinsatz bis in den späten Abend nur einspurig befahrbar. Jörg Niebergall

Am späten Montagabend waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Neuwied-Feldkirchen im Einsatz. Der Grund: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses hat gebrannt. Die Löscharbeiten hatten auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen hat am Montagabend Feuer gefangen. Obwohl die Anwohner sich retten konnten, gab es mehrere Verletzte. Die B42 war zudem durch die Löscharbeiten nur einspurig befahrbar. Das ist der aktuelle Stand.







