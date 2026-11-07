Bürger ergreifen Initiative Anwohner errichten Buswartehäuschen in Ohlenberg Andreas Winkelmann 07.11.2026, 13:00 Uhr

i Ortsbürgermeisterin Susanne Lux (2. von rechts) eröffnete, unterstützt von Ehemann Erich (rechts), das von den Eheleuten Beate Hoitz (2. von links) und Horst Thumm (links) gebaute Wartehäuschen. Andreas Winkelmann

Ein Ehepaar hat in Ohlenberg auf eigenem Grund ein schützendes Wartehäuschen gebaut – mit Kirchenbank, Bücherregal und einem Dach, das 75 Zentimeter Schneehöhe aushält. Die Gemeinde würdigte das Engagement.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Kindergartens in Ohlenberg ist jüngst ein Wartehäuschen aus Holz an der Bushaltestelle eröffnet worden. Das Besondere: Es wurde in Privatinitiative errichtet, steht auf Privatgrund, und auf seinem Dach können 75 Zentimeter Schnee liegen, während man darunter auf einer Kirchenbank sitzt und auf den 180er-Bus Richtung Linz wartet – und das natürlich nicht nur im Winter.







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