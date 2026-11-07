Ein Ehepaar hat in Ohlenberg auf eigenem Grund ein schützendes Wartehäuschen gebaut – mit Kirchenbank, Bücherregal und einem Dach, das 75 Zentimeter Schneehöhe aushält. Die Gemeinde würdigte das Engagement.
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Auf der gegenüberliegenden Seite des Kindergartens in Ohlenberg ist jüngst ein Wartehäuschen aus Holz an der Bushaltestelle eröffnet worden. Das Besondere: Es wurde in Privatinitiative errichtet, steht auf Privatgrund, und auf seinem Dach können 75 Zentimeter Schnee liegen, während man darunter auf einer Kirchenbank sitzt und auf den 180er-Bus Richtung Linz wartet – und das natürlich nicht nur im Winter.