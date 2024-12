Unterschiedliche Positionen Antragswirrwarr rund um Nahversorgung in Windhagen 02.12.2024, 15:00 Uhr

i Wie soll sich Windhagen entwickeln? Wie soll die Nahversorgung in Zukunft aussehen? Dafür gibt es unterschiedliche Standpunkte. Michael Möhlenhof

Auf der einen Seite gibt es die, die einen Supermarkt als Gewinn ansehen, auf der anderen Seite verteufelt man ihn. In der jüngsten Sitzung des Windhagener Gemeinderates kam es zu einem Antragswirrwarr rund um die Nahversorgung und Ortsentwicklung.

Eine Entscheidung muss langsam, aber sicher her: Da war sich die CDU/FDP-Fraktion im Windhagener Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einig. Natürlich ging es mal wieder um den geplanten Vollsortiment-Supermarkt. Per Antrag wollte die Fraktion, dass man sich für einen der bereitstehenden Investoren entscheidet.

