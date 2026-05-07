Tradition in Leutesdorf Antonia Boden ist Weinkönigin in dritter Generation Jörg Niebergall 07.05.2026, 05:00 Uhr

i Mama Annette Marunga-Boden und Antonia Boden (rechts) Jörg Niebergall

Drei Generationen, eine Tradition: In Leutesdorf bekleidet das Amt der Weinkönigin häufig eine Dame aus dem Hause Marunga-Boden. Antonia Boden ist nun Weinkönigin in dritter Generation.

Welches Sprichwort passt besser: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, „das wurde ihr sprichwörtlich in die Wiege gelegt“ oder „wie die Mutter, so die Tochter“? Inge Marunga (88), dürfte das herzlich egal gewesen sein, als sie von der Nachricht überrascht wurde, dass ihre Enkelin Antonia Boden beim Leutesdorfer Winzerfest am 12.







Artikel teilen

Artikel teilen