Danke, Deutschland! Anhausenerin: Danke, dass ich sein darf, wer ich bin 25.11.2026, 16:47 Uhr

i Celine Leukel aus Anhausen Celine Leukel

Immer mehr Menschen lehnen alles Andersartige und unseren Staat ab. Wir setzen mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz Neuwied einen Gegenpol. Männer und Frauen sagen, wofür sie in Deutschland dankbar sind. Heute: Celine Leukel (28) aus Anhausen.

Mein Name ist Celine Leukel. Ich bin 28 Jahre alt und empfinde es als Glück, in einem Land leben zu können, dass mir besonders als Frau die Freiheit gibt, wählen zu können, welchen Job ich mache, wo und wie ich wohne. Durch die soziale Absicherung, die wir hier haben, fühle ich mich sicherer in meinen Entscheidungen.







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