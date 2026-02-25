Wasserschaden zwang zum Umzug Anhausener Senioren sind zurück im Haus Sonneneck Julia Hilgeroth-Buchner 25.02.2026, 15:00 Uhr

i Die Bewohner sind zurück in der Wohn-Pflege-Gemeinschaft Anhausen. Hauswirtschafterin Veronika Mujagic-Müller und Bewohnerin Brunhilde Stein bereiten in der komfortablen Küche das gemeinsame Mittagessen vor. Julia Hilgeroth-Buchner

Wegen eines Wasserschadens mussten die Bewohner die Wohn-Pflege-Gemeinschaft „Haus Sonneneck“ verlassen. Über Monate waren sie im alten Pfarrhaus untergekommen. Unsere Zeitung hat sie nach ihrer Rückkehr besucht.

Wie das duftet! E s ist kurz vor 11 Uhr in der Wohn-Pflege-Gemeinschaft „Haus Sonneneck“, und deshalb sind die Vorbereitungen für das Mittagessen auch schon in vollem Gang. Hauswirtschafterin Veronika Mujagic-Müller und Bewohnerin Brunhilde Stein kümmern sich gerade um die Bratkartoffeln, was beiden viel Freude macht.







