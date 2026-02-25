Wegen eines Wasserschadens mussten die Bewohner die Wohn-Pflege-Gemeinschaft „Haus Sonneneck“ verlassen. Über Monate waren sie im alten Pfarrhaus untergekommen. Unsere Zeitung hat sie nach ihrer Rückkehr besucht.
Wie das duftet! Es ist kurz vor 11 Uhr in der Wohn-Pflege-Gemeinschaft „Haus Sonneneck“, und deshalb sind die Vorbereitungen für das Mittagessen auch schon in vollem Gang. Hauswirtschafterin Veronika Mujagic-Müller und Bewohnerin Brunhilde Stein kümmern sich gerade um die Bratkartoffeln, was beiden viel Freude macht.