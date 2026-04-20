Grundprinzipien des Karate Anhausener schreibt Buch über japanische Kampfkunst Justin Buchinger 20.04.2026, 19:00 Uhr

i Die "Grundprinzipien des Karate" hat der Anhausener Autor Helmut Priewer zusammengefasst. Justin Buchinger

Woher kommt die Kraft beim Karate? Nach über einem halben Jahrhundert Karate-Erfahrung hat der Anhausener Helmut Priewer in einem Buch die physikalischen, physiologischen und geistigen Grundprinzipien hinter dem Shotokan-Karate zusammengefasst.

Bisher hatte der Anhausener Autor und Heimatforscher unter anderem zu historischen Krisen und Seuchen in der Region veröffentlicht. In dem Buch den „Grundprinzipien des Karate“ widmet er sich nun dieser Leidenschaft. Vor 54 Jahren begann der Helmut Priewer mit dem Shotokan-Karate.







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