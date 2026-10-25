Volksfest lockt viele Besucher Anhausener feiern ihre Mückenkirmes ausgelassen Jörg Niebergall 25.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Anhausener Burschen und Maimädchen hatten beim Baumholen ihren Spaß. Der Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf sorgte für den Sound im Hintergrund. Jörg Niebergall

Anhausen feiert: Bei der traditionellen Mückenkirmes packt das Dorf gemeinsam an, tanzt zu Livemusik und zieht beim Umzug durch die Straßen. Am Montag endet das Spektakel mit einem deftigen Frühstück.

Erst wird gemeinsam kräftig angepackt, dann ordentlich gefeiert: Bei der traditionellen Mückenkirmes in Anhausen wissen die Kirmesmacher, wie man ein Dorf auf Trab bringt. Schon das Einholen des Kirmesbaumes, musikalisch begleitet vom Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf, lockte zahlreiche Zuschauer an den Straßenrand.







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