Anhausen feiert: Bei der traditionellen Mückenkirmes packt das Dorf gemeinsam an, tanzt zu Livemusik und zieht beim Umzug durch die Straßen. Am Montag endet das Spektakel mit einem deftigen Frühstück.
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Erst wird gemeinsam kräftig angepackt, dann ordentlich gefeiert: Bei der traditionellen Mückenkirmes in Anhausen wissen die Kirmesmacher, wie man ein Dorf auf Trab bringt. Schon das Einholen des Kirmesbaumes, musikalisch begleitet vom Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf, lockte zahlreiche Zuschauer an den Straßenrand.