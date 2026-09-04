Autorin liest in Neuwied Angela Steidele bringt Hollywood ins Röntgenmuseum Rainer Claaßen 04.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Leiterin des Roentgen-Museums Jennifer Stein (rechts) kündigte Autorin Angela Steidele an. Rainer Claaßen

Eine Reise in eine längst vergessene Zeit erlebten nun Besucher einer Lesung im Neuwieder Roentgenmuseum. Angela Steidele, Autorin aus Köln, trug Passagen aus ihrem Roman „Ins Dunkel“ vor – und fesselte mit ihrem lebendigen Vortrag das Publikum.

Wer am Donnerstag etwas vor Beginn der Lesung im Roentgenmuseum war und sich auf den Abend vorbereitet hatte, dürfte die Autorin sofort erkannt haben: In der letzten Reihe wartete Angela Steidele auf den Beginn der Lesung und passte mit Kurzhaarschnitt, Sakko und schmaler Krawatte bestens zum Inhalt des Romans „Ins Dunkel“, aus dem sie einige Passagen vortrug.







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