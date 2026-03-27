Mordprozess aus Neuwied Angeklagter (18) kam schon früh in Kontakt mit Drogen Viktoria Schneider 27.03.2026, 19:00 Uhr

i Schauplatz des Verfahrens gegen den 18-jährigen Ukrainer: das Koblenzer Amts- und Landgericht. Alexander Thieme-Garmann

Ein Leben voller Gewalt und Drogen: Davon berichtet ein 18-jähriger Mann aus der Ukraine, der sich vor dem Landgericht Koblenz verantworten muss. Es geht um einen mutmaßlichen Mord in Neuwied, den der Angeklagte betrunken begangen haben soll.

Schon in jungen Jahren spielte der Alkohol eine Rolle im Leben des 18-jährigen Ukrainers, der sich vor dem Landgericht Koblenz wegen eines mutmaßlich heimtückischen Mordes verantworten muss. Im Oktober 2025 soll der Mann einen Bekannten mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben.







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