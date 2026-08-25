Hitze nach wie vor ein Problem Angehörige sehen kaum Verbesserungen in Neuwieder Heim Viktoria Schneider 25.08.2026, 11:00 Uhr

i Wenn die Temperaturen steigen, leiden besonders ältere Menschen unter der Hitze. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Brütende Hitze, offene Fenster und keine Abkühlung in Sicht: Von solchen Zuständen berichten Angehörige aus einem Pflegeheim in Neuwied. Auch nach der Berichterstattung unserer Zeitung soll sich nur wenig geändert haben, sagen sie.

In diesem hitzerekordträchtigen Sommer ist die Lage in vielen Pflegeheimen prekär. Hohe Temperaturen machen vor allem älteren Menschen zu schaffen, doch Abkühlung sucht man dort oft vergeblich. In einem Neuwieder Heim soll es besonders schlimm gewesen sein.







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