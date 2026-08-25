Brütende Hitze, offene Fenster und keine Abkühlung in Sicht: Von solchen Zuständen berichten Angehörige aus einem Pflegeheim in Neuwied. Auch nach der Berichterstattung unserer Zeitung soll sich nur wenig geändert haben, sagen sie.
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In diesem hitzerekordträchtigen Sommer ist die Lage in vielen Pflegeheimen prekär. Hohe Temperaturen machen vor allem älteren Menschen zu schaffen, doch Abkühlung sucht man dort oft vergeblich. In einem Neuwieder Heim soll es besonders schlimm gewesen sein.