Seit Jahren schwellt das Thema Bürgerbus in der VG Dierdorf – noch gibt es keinen. Aber in jüngster Zeit hat sich hier viel bewegt. Der Bürgerbus soll kommen. Wenn die Entscheidung in den Gremien positiv ausfällt, wird es aber noch etwas dauern.

Viele ältere Menschen sind nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs oder fühlen sich trotz Führerschein nicht mehr sicher und fit genug, das eigene Auto zu nutzen. Doch sie sind auf Mobilität angewiesen, wollen noch eigenständig einkaufen gehen und müssen auch notwendige Arzttermine wahrnehmen. Während in anderen Verbandsgemeinden – wie der VG Puderbach – ein Bürgerbus seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird, tat sich in Dierdorf viele Jahre nichts. Doch in den vergangenen Monaten, angeschoben durch den Seniorenbeirat, bewegt sich hier einiges. Es herrscht Zuversicht, dass ein Bürgerbus zukünftig auch Teil des Angebots in der VG Dierdorf ist, aber es dürfte noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, bis alle Detailfragen geklärt und die Entscheidungen in den Gremien positiv beschieden werden.

Die Vorgeschichte

Walter Ertelt, der Mitglied im Seniorenbeirat der VG Dierdorf ist und sich ehrenamtlich bei der Tafel Puderbach/Dierdorf engagiert und dadurch auch viele Einblicke in die Lebensrealitäten unterschiedlicher Menschen erhält, möchte schon länger einen Bürgerbus in der VG Dierdorf einführen. In der Vergangenheit, bevor Manuel Seiler Dierdorfs neuer VG-Bürgermeister wurde, habe es an Unterstützung durch die Verwaltung gefehlt. Das ist jetzt anders. Seit Ende 2024 kommt mehr und mehr Bewegung in das Thema, im November vergangenen Jahres wurde das Thema wieder initiiert und war auch in der letzten Verbandsgemeinderatssitzung Thema. Rolf Scheyer (FWG) brachte es damals vor.

Der aktuelle Stand

Die vergangenen Monate nutzte der Seniorenbeirat in regelmäßiger Absprache mit der Verwaltung, um ein Konzept zu erarbeiten, für das einige Detailfragen noch geklärt werden müssen. Für Manuel Seiler war es von Anfang an wichtig, dass ein Fundament gebildet ist, bevor das Thema im Herbst in die Gremien geht: „Entscheidungen werden in den Gremien leichter fallen, wenn das Grundgerippe steht“, betont er. Mit Blick auf die Ehrenamtlichen, die für den Telefondienst und auch als Fahrer eingesetzt werden, bezifferte er die nötige Zahl auf „mindestens 15“. Aktuell (Stand 11. August) gibt es 24 Ehrenamtliche, die sich für das potenzielle Bürgerbus-Angebot engagieren möchten.

Konzeptionell soll eine Richtlinie entwickelt werden, die als Basis dient und die relevanten Punkte berücksichtigt. Enthalten sein sollen laut Seiler etwa konkrete Handlungsanweisungen für die Fahrer. So sollen folgende Fragen unter anderem beantwortet werden: Wo steht der Bus? Wann wird disponiert? Wo holt man den Schlüssel ab? Als Fahrtage sind Dienstag und Donnerstag denkbar, die Fahrtermine könnten dann jeweils kurzfristig einen Tag vorher telefonisch vereinbart werden, so die Idee. In den Handlungsanweisungen soll auch verankert sein, wo hingefahren werden darf.

i In der Dierdorfer Verwaltung sollen, wenn das Bürgerbus-Angebot kommt, möglichst Arbeitsplätze für den Telefondienst zur Verfügung gestellt werden. Dierdorfs VG-Bürgermeister Manuel Seiler möchte mit dem Angebot mehr Bürgernähe schaffen. Lars Tenorth

Mögliche Fahrziele

Der Seniorenbeirat und die Verwaltung haben sich darauf verständigt, dass der Bürgerbus überwiegend in der VG Dierdorf unterwegs sein soll. Die Einkaufsziele sollen ausschließlich in der Gebietskulisse der VG Dierdorf liegen, bei Arztbesuchen ist vorstellbar, dass es auch mal zum Krankenhaus nach Selters oder zum Hausarzt nach Raubach gehen könnte. „Doch das sind Ausnahmefälle, da müssen wir im Einzelfall entscheiden“, sagt Seiler.

Gerade auch im Hinblick darauf, dass in Dierdorf inzwischen die wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten nicht mehr in der Innenstadt liegen, sondern längst im Gewerbegebiet etwas außerhalb und somit für viele Menschen schlechter erreichbar sind, hält Ertelt eine Umsetzung des Bürgerbusses für wichtig. Doch es könnte noch eine Weile dauern.

So geht es weiter

„Die Zielsetzung ist, im Frühjahr 2026 die ersten Fahrten anbieten zu könnten“, sagt Seiler. Bis dahin muss dem verfeinerten Konzept in den Gremien zugestimmt werden. Außerdem muss auch erst ein passender kleiner Bus angeschafft werden, gern würde Seiler hier elektrisch bleiben und die eigenen Lademöglichkeiten nutzen. Wie es genau finanziert würde, ist noch offen. Gern würde Ertelt das Bürgerbus-Angebot eher vorhalten können, aber er sagt auch: „Wir werden es nicht schneller hinbekommen. Der Bus muss noch beschafft werden, das Konzept muss durch die Gremien, und auch die Telefondienstleute müssen noch geschult werden“, erwähnt er nur einige der noch anstehenden Aufgaben. Auch plädiert er dafür, passende Kleidung für das „Bürgerbus-Team“ anzuschaffen, die Bürgerbus-Ehrenamtliche direkt für die sicherlich oft auch älteren Nutzer des Angebots erkennbar macht. „Da fühlen sich die Menschen sicherer“, sagt Ertelt, der sich dabei auch an Erfahrungen aus seinem Ehrenamt bei der Tafel Puderbach/Dierdorf erinnert.

Weitere Ehrenamtliche gesucht

Für das Bürgerfahrdienst-Team sucht der Seniorenbeirat gemeinsam mit der Dierdorfer Verwaltung nach weiteren Fahrern, die möglichst Ortskenntnisse mitbringen sollten. Denn Informationen zu den Fahrten, die die Fahrer an die Telefondienstler weitergeben, sind essenziell, um besser planen zu können. Weitere Infos möchte sich der Seniorenbeirat allgemein noch bei der VG Puderbach einholen, bei der der Bürgerbus seit Jahren erfolgreich genutzt wird. Wichtig ist Walter Ertelt, Mitglied im Seniorenbeirat, dass die Fahrer nicht überlastet werden. Er hofft auch auf junge Interessierte, die sich melden können bei der Verwaltung unter Tel. 02689/2913002 oder bei Walter Ertelt unter Tel. 0157/88225280.