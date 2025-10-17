Nach Annonce auf Kleinanzeigen: Angebliche Putzhilfe stiehlt Tausende Euro Trauergeld
Eigentlich sollte die Putzkraft dem 76-Jährigen den Alltag erleichtern. Doch die scheinbare Hilfe, die er in sein Haus ließ, kostete ihn Tausende Euro und Vertrauen in Menschen. Vor deren Masche will er Menschen in der Region warnen.
Das Zuhause von Herrn B. ist ein großes Bauernhaus, dem man innen wie außen fast ansehen kann, wie viele Generationen dort groß geworden sind. Seinen vollen Namen und genauen Wohnort möchte er nicht in der Zeitung sehen, doch er möchte seine Geschichte erzählen, um andere vor dem zu schützen, was ihm widerfahren ist.