Ordnungsamtsleiter geht Andreas Nagel meisterte in Unkel jede Krise 20.09.2025, 06:00 Uhr

i Andreas Nagel (rechts) verlässt die Unkeler VG-Verwaltung, Bürgermeister Karsten Fehr lässt ihn nicht gern gehen. Sabine Nitsch

Andreas Nagel ist das personifizierte Krisenmanagement. Zehn Jahre hat er das Ordnungsamt in der VG Unkel geleitet, in seine Amtszeit fielen die Flüchtlingskrise und Corona. Jetzt wechselt er zur Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Bad Honnef.

Andreas Nagel ist in der Verbandsgemeinde Unkel eine Institution. Wenn der zwei Meter große Leiter des Unkeler Ordnungsamtes mit der stattlichen Figur auftaucht, braucht es meist nur wenige Worte, und etwaige Wogen sind geglättet. Jetzt verlässt Nagel (40), der mittlerweile Amtsrat ist, die Unkeler VG-Verwaltung, um bei der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus die Leitung der Verwaltung zu übernehmen.







