Das Glück liegt angeblich auf dem Rücken der Pferde. Für Nicole und Andreas Herrmann steht dieses Glück auf dem Jakobshof in Leutesdorf, wo sie Quarter Horses halten und züchten.
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Andreas Herrmann ist zwar kein Cowboy, aber er kann reiten wie der Hauptdarsteller in einem Westernfilm. Er züchtet außerdem W esternpferde, genauer das American Quarter Horse. Der 59-Jährige ist schon mit Pferden aufgewachsen und hat seine Frau Nicole (56) im elterlichen Reitbetrieb in Weißenthurm kennengelernt.