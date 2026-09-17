Westernpferde aus Leutesdorf Andreas Herrmann züchtet Quarter Horses hoch Sabine Nitsch 17.09.2026, 06:00 Uhr

i Nicole und Andreas Herrman züchten unter dem Label „Herrmann Quarter Horses“ Westernpferde. Sabine Nitsch

Das Glück liegt angeblich auf dem Rücken der Pferde. Für Nicole und Andreas Herrmann steht dieses Glück auf dem Jakobshof in Leutesdorf, wo sie Quarter Horses halten und züchten.

Andreas Herrmann ist zwar kein Cowboy, aber er kann reiten wie der Hauptdarsteller in einem Westernfilm. Er züchtet außerdem W esternpferde, genauer das American Quarter Horse. Der 59-Jährige ist schon mit Pferden aufgewachsen und hat seine Frau Nicole (56) im elterlichen Reitbetrieb in Weißenthurm kennengelernt.







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