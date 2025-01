Kirchenmann geht Andreas Burg in Niederbreitbach verabschiedet Jörg Niebergall 12.01.2025, 17:00 Uhr

Nach neuneinhalb Jahren sagt Pfarrer Andreas Burg zu allen Christen in der Pfarreiengemeinschaft Waldbreitbach-Niederbreitbach-Kurtscheid „Auf Wiedersehen!“.

{element} Jede Menge Dankesworte gab es am Sonntagmorgen anlässlich des Abschiedsgottesdienstes von Pfarrer Andreas Burg in der St. Laurentius-Kirche in Niederbreitbach. Nach dem Gottesdienst, bei dem der scheidende Pfarrer von seinen Messdienern, dem Kirchenchor und der Schutzengelband unterstützt wurde, ließen Yannick Fernholz als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und Burgs kirchlicher Kollege, Pfarrer Marco Hartmann, die gemeinsamen Jahre, ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen