Floristin Andrea Reiprich denkt darüber nach, Ladenluft gegen eine grüne Oase auf dem Familiengrundstück in Waldbreitbach zu tauschen. Mit Workshops, Firmenevents und therapeutischen Angeboten will sie ihr Wissen teilen – und sucht eine Nachfolge.
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Die Kunden im Neuwieder Ringmarkt kennen und schätzen sie: Seit Jahrzehnten sorgt Andrea Reiprich hier für ein Angebot an frischen Blumen. Wie unsere Zeitung bereits berichtet hat, sucht sie aktuell aber jemanden, der ihr Blumenfachgeschäft übernimmt.