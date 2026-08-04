Floristin plant Gartenprojekt
Andrea Reiprich verfolgt neue Pläne in Waldbreitbach
Hier fühlt sich Floristikmeisterin Andrea Reiprich wohl: der Garten der alten Gärtnerei.
Hier fühlt sich Floristikmeisterin Andrea Reiprich wohl: der Garten der alten Gärtnerei.
Rainer Claaßen

Floristin Andrea Reiprich denkt darüber nach, Ladenluft gegen eine grüne Oase auf dem Familiengrundstück in Waldbreitbach zu tauschen. Mit Workshops, Firmenevents und therapeutischen Angeboten will sie ihr Wissen teilen – und sucht eine Nachfolge.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kunden im Neuwieder Ringmarkt kennen und schätzen sie: Seit Jahrzehnten sorgt Andrea Reiprich hier für ein Angebot an frischen Blumen. Wie unsere Zeitung bereits berichtet hat, sucht sie aktuell aber jemanden, der ihr Blumenfachgeschäft übernimmt.
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