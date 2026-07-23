Neuwieder Laden schließt Andrea Reiprich plant kreative Zukunft mit Blumen Rainer Claaßen 23.07.2026, 14:37 Uhr

i Floristin Andrea Reiprich will „Blumen Reiprich“ im Neuwieder Ringmarkt in gute Nachfolgerhände geben. Rainer Claaßen

Nach 25 Jahren im Ringmarkt schreibt Floristin Andrea Reiprich ein neues Kapitel: Zwischen alten Gewächshäusern auf einem Gelände in Waldbreitbach will sie einen Ort für kreative Blumen‑Workshops und grüne Begegnungen schaffen.

Seit mehr als 25 Jahren ist Andrea Reiprich für das Floristikgeschäft im Ringmarkt in Neuwied verantwortlich, den Beruf übt sie mit Leidenschaft aus. Warum also möchte sie das Geschäft dennoch in andere Hände geben? Im Gespräch mit der Floristin zeigt sich schnell: An Ideen mangelt es ihr nicht.







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