Nach 25 Jahren im Ringmarkt schreibt Floristin Andrea Reiprich ein neues Kapitel: Zwischen alten Gewächshäusern auf einem Gelände in Waldbreitbach will sie einen Ort für kreative Blumen‑Workshops und grüne Begegnungen schaffen.
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Seit mehr als 25 Jahren ist Andrea Reiprich für das Floristikgeschäft im Ringmarkt in Neuwied verantwortlich, den Beruf übt sie mit Leidenschaft aus. Warum also möchte sie das Geschäft dennoch in andere Hände geben? Im Gespräch mit der Floristin zeigt sich schnell: An Ideen mangelt es ihr nicht.