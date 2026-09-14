Fabian Kahl in Bad Hönningen
Andrang bei Antiquitäten-Schätztag auf Schloss Arenfels
Fabian Kahl nahm sich Zeit für jeden Kunden beim Antiquitäten-Schätztag auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen.
Fabian Kahl nahm sich Zeit für jeden Kunden beim Antiquitäten-Schätztag auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen.
Andreas Winkelmann

Fabian Kahl lockte Hunderte auf Schloss Arenfels: Besucher warteten stundenlang, um Erbstücke und Flohmarkt-Funde schätzen zu lassen. Manche hofften zudem auf ein Autogramm – und auf unerwartete Schätze.

Lesezeit 2 Minuten
Fabian Kahl hat gerufen, und Hunderte kamen zum Schloss Arenfels in Bad Hönningen. Kahl, Händler der ersten Stunde bei der beliebten ZDF-Serie „Bares für Rares“, hatte mit seinem Bruder Tobias zu einem kostenlosen Antiquitäten-Schätztag eingeladen. Offenbar mit großem Erfolg: Mehr als 100 Meter lang war die Schlange der Gäste, die Gemälde, Schmuck oder andere antike Gegenstände vorstellen und anbieten wollten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren