Fabian Kahl in Bad Hönningen Andrang bei Antiquitäten-Schätztag auf Schloss Arenfels Andreas Winkelmann 14.09.2026, 14:00 Uhr

i Fabian Kahl nahm sich Zeit für jeden Kunden beim Antiquitäten-Schätztag auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen. Andreas Winkelmann

Fabian Kahl lockte Hunderte auf Schloss Arenfels: Besucher warteten stundenlang, um Erbstücke und Flohmarkt-Funde schätzen zu lassen. Manche hofften zudem auf ein Autogramm – und auf unerwartete Schätze.

Fabian Kahl hat gerufen, und Hunderte kamen zum Schloss Arenfels in Bad Hönningen. Kahl, Händler der ersten Stunde bei der beliebten ZDF-Serie „Bares für Rares“, hatte mit seinem Bruder Tobias zu einem kostenlosen Antiquitäten-Schätztag eingeladen. Offenbar mit großem Erfolg: Mehr als 100 Meter lang war die Schlange der Gäste, die Gemälde, Schmuck oder andere antike Gegenstände vorstellen und anbieten wollten.







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