Umfrage im Kreis Neuwied An Weihnachten verreisen: Kurzentschlossene zahlen mehr Jörg Niebergall 12.12.2025, 06:00 Uhr

i Kreuzfahrten auf die Kanaren sind derzeit beliebt. Im Lufthansa-City-Center-Reisebüro Lagraff in Neuwied ist das AIDA Prima Model zu sehen. Jörg Niebergall

Wer spontan noch über die Weihnachtstage verreisen möchte, zahlt oft mehr. Beliebte Reiseziele sind laut einer Umfrage in Reisebüros etwa die Kanarischen Inseln oder auch Österreich. Die Nachfrage für das eine oder andere Land hat etwas nachgelassen.

Echte Schnäppchen sind Fehlanzeige. Wer sich über die Festtage oder den Jahreswechsel noch ein paar Tage Urlaub gönnen möchte, der muss dann schon mal etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. Im Vergleich zu Anfang Dezember sind die Preise für Pauschalreisen, Flugtickets und Hotelübernachtungen förmlich in die Höhe geschossen.







