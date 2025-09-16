Bei einer Prüfung an der Neuwieder Raiffeisenbrücke wurden erhebliche Mängel gefunden. Nun müssen Teile der Brücke erneuert werden. Dafür sind Vollsperrungen angekündigt, die aber größtenteils abends oder nachts stattfinden sollen.

Tausende Fahrzeuge fahren tagtäglich über die Raiffeisenbrücke, die Neuwied und Weißenthurm verbindet. Nach Jahren der starken Belastung wurden bei einer Prüfung erhebliche Mängel und Schäden festgestellt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Um diese zu beheben, stehen noch bis Ende Oktober Arbeiten an der Brücke an. Vor allem während der Abend- und Nachtstunden müssen sich die Autofahrer auf Sperrungen einstellen.

L os geht es am Mittwochabend, 17. September, an der Vorlandbrücke der B256 in Fahrtrichtung Rengsdorf. Am Montag und Dienstag finden zunächst nur Vorbereitungen statt, für die laut LBM keine Sperrungen notwendig sind. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aber muss die Strecke gesperrt werden, um angrenzende Asphaltflächen zu erneuern. Auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine Sperrung vorgesehen; das diene aber zunächst nur als Puffer, sollte die Arbeiten nicht fertiggestellt werden können.

Handlungsbedarf besteht seit Mitte 2024

Am Wochenende soll dann die alte Übergangskonstruktion ausgebaut werden. Dafür müssen zunächst die Schutzplanke und die Lärmschutzwand im Bereich der Übergangskonstruktion demontiert werden. Der Verkehr wird in der Zeit über den Sandkauler Weg umgeleitet. Zudem soll ein mobiler Fahrbahnübergang errichtet werden, der in der kommenden Woche benutzt werden kann.

In der Woche vom 22. bis 28. September gehen die Sperrungen weiter. Von Montag bis Freitag laufen die Vorbereitungen für den Einbau einer neuen Fahrbahnübergangskonstruktion. Tagsüber, während der Verkehr fließt, werde so weit wie möglich von unten an den Flächen weitergearbeitet. Am Wochenende folgt dann der Einbau selbst, der sich bis Montag um 6 Uhr ziehen kann. Von 29. September bis 3. Oktober erfolgen Restarbeiten an der Unterkonstruktion sowie abschließende Arbeiten in Fahrtrichtung Rengsdorf.

Ab Montag, 6. Oktober, steht dann die Gegenseite an. Auf der Vorlandbrücke in Fahrtrichtung Koblenz wird der Verkehr von Freitagabend, 10. Oktober, bis Montagmorgen, 13. Oktober, gesperrt. In dieser Zeit wird die alte Übergangskonstruktion ausgebaut und ein mobiler Fahrbahnübergang errichtet. In der Folgewoche laufen in den Abend- und Nachtstunden ebenfalls Vorbereitungen für ein neues Bauteil, das am Wochenende vom 17. bis 20. Oktober eingesetzt werden soll.

Von Montag, 20. Oktober, bis Freitag, 24. Oktober, finden schließlich noch Restarbeiten statt. Hier gibt es in Fahrtrichtung Koblenz ebenfalls nächtliche Vollsperrungen von 20 bis 6 Uhr. Sollte die Zeit nicht ausreichen, sollen die Sperrungen um jeweils eine Woche verlängert werden. Die Arbeiten in Richtung Koblenz würden sich dann um eine Woche verschieben.

Gesamtkosten werden auf rund 800.000 Euro geschätzt

Insgesamt schätzt der LBM die Kosten auf etwa 800.000 Euro. Schon seit Mitte 2024 habe es einen dringenden Handlungsbedarf gegeben, die Übergangskonstruktion zu erneuern. „Akut besteht zwar keine Gefahr; jedoch könnte sich das jederzeit ändern, wenn sich weitere Bolzen lösen und herausfallen würden“, sagt Pressesprecherin Birgit Tegeder.