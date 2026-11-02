Guten Morgen, Kreis Neuwied An Halloween auf den Ruhestand blicken Lars Tenorth 02.11.2026, 06:00 Uhr

i Mein Gesprächspartner Jörg, mit dem ich unter anderem länger über den Ruhestand philosophierte, war als Joker verkleidet. Das Gesicht und die Haare sahen ähnlich aus wie der Joker in diesem Symbolbild. (Symbolfoto) Esteban Felix. picture alliance/dpa/AP

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute schreibt unser Autor über einen unerwarteten Gesprächsverlauf auf einer Halloweenparty.

Mein Gesprächspartner Jörg war als Joker, der durch die Batman-Filmreihe bekannt wurde, verkleidet und ich als Zombiearzt. Auf einer durchmischten Halloweenparty kamen wir zufällig ins Gespräch. Wir redeten nicht über Gruselthemen, sondern über ernste gesellschaftliche Trends – und interessanterweise über den Ruhestand.







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