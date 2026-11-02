Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute schreibt unser Autor über einen unerwarteten Gesprächsverlauf auf einer Halloweenparty.
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Mein Gesprächspartner Jörg war als Joker, der durch die Batman-Filmreihe bekannt wurde, verkleidet und ich als Zombiearzt. Auf einer durchmischten Halloweenparty kamen wir zufällig ins Gespräch. Wir redeten nicht über Gruselthemen, sondern über ernste gesellschaftliche Trends – und interessanterweise über den Ruhestand.