Unterrichtsbetrieb geht weiter An Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied lief Wasser aus Viktoria Schneider 17.03.2026, 19:13 Uhr

i Mehrere Bereiche der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied wurden wegen eines Wasserschadens in Mitleidenschaft gezogen. Ulf Steffenfauseweh/Stadt Neuwied

Bis zu zwölf Räume der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied mussten zeitweise wegen eines Wasserschadens gesperrt werden. Bis zu den Osterferien wurde eine Ausweichlösung gefunden, die Zeit danach ist noch ungewiss. Das ist der aktuelle Stand.

In der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied ist es am Montag zu einem beträchtlichen Wasserschaden gekommen. Wie die Stadt am Dienstagabend mitteilt, wurden dabei mehrere Bereiche des Schulgebäudes in Mitleidenschaft gezogen, zeitweise hätten insgesamt zwölf Räume gesperrt werden müssen.







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