Neue Stadtzufahrt in Neuwied
An der La-Porte-Kreuzung verschwindet ein alter Engpass
Die alte Unterführung an der La-Porte-Kreuzung wird möglichst bald zugebaut, nachdem die Eisenbahnbrücke jetzt entfernt wurde.
Die alte Unterführung an der La-Porte-Kreuzung wird möglichst bald zugebaut, nachdem die Eisenbahnbrücke jetzt entfernt wurde.
Jörg Niebergall

Die La-Porte-Kreuzung ist seit Anfang August eine Großbaustelle. Die Eisenbahnbrücke wurde jetzt entfernt, ein neues Brückenbauwerk soll das Nadelöhr schon bald ersetzen. Ein sichtbarer Schritt zur neuen Neuwieder Stadtzufahrt Nord.

Lesezeit 2 Minuten
Jahrzehntelang mussten sich Auto-, Lastwagen- und Radfahrer sowie Fußgänger unter der alten Eisenbahnbrücke an der La-Porte-Kreuzung hindurchzwängen. Nun ist nicht nur das Autohaus, sondern auch das Bauwerk Geschichte – und der nächste große Schritt bei der Neuwieder Stadtzufahrt Nord steht bevor.
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