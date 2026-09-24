Neue Stadtzufahrt in Neuwied An der La-Porte-Kreuzung verschwindet ein alter Engpass Jörg Niebergall 24.09.2026, 13:00 Uhr

i Die alte Unterführung an der La-Porte-Kreuzung wird möglichst bald zugebaut, nachdem die Eisenbahnbrücke jetzt entfernt wurde. Jörg Niebergall

Die La-Porte-Kreuzung ist seit Anfang August eine Großbaustelle. Die Eisenbahnbrücke wurde jetzt entfernt, ein neues Brückenbauwerk soll das Nadelöhr schon bald ersetzen. Ein sichtbarer Schritt zur neuen Neuwieder Stadtzufahrt Nord.

Jahrzehntelang mussten sich Auto-, Lastwagen- und Radfahrer sowie Fußgänger unter der alten Eisenbahnbrücke an der La-Porte-Kreuzung hindurchzwängen. Nun ist nicht nur das Autohaus, sondern auch das Bauwerk Geschichte – und der nächste große Schritt bei der Neuwieder Stadtzufahrt Nord steht bevor.







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