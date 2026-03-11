Nach Brandbrief von Lehrern An der IGS Neuwied wird Fördern zum Konzept erhoben Ralf Grün 11.03.2026, 17:00 Uhr

i Wie ist es um das Fördern und Fordern in der Neuwieder IGS bestellt? Unsere Zeitung spräch mit der Schulleitung. Marijan Murat. picture alliance / dpa

Die Lehrerschaft am Rhein-Wied-Gymnasium hat in ihrem Brandbrief an den Bezirkspersonalrat auf Entwicklungen aufmerksam gemacht, die Anlass zur Sorge geben würden. Unsere Zeitung hört dazu bei der Integrierten Gesamtschule in Neuwied nach.

Den Brandbrief der Lehrerkollegen am Rhein-Wied-Gymnasium, nur einige Hundert Meter Luftlinie entfernt, kann die Schulleitung der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Johanna Loewenherz“ in Neuwied nicht bewerten, da ihr der Brief nicht im Wortlaut vorliegt.







Artikel teilen

Artikel teilen