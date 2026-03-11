Nach Brandbrief von Lehrern
An der IGS Neuwied wird Fördern zum Konzept erhoben
Wie ist es um das Fördern und Fordern in der Neuwieder IGS bestellt? Unsere Zeitung spräch mit der Schulleitung.
Wie ist es um das Fördern und Fordern in der Neuwieder IGS bestellt? Unsere Zeitung spräch mit der Schulleitung.
Marijan Murat. picture alliance / dpa

Die Lehrerschaft am Rhein-Wied-Gymnasium hat in ihrem Brandbrief an den Bezirkspersonalrat auf Entwicklungen aufmerksam gemacht, die Anlass zur Sorge geben würden. Unsere Zeitung hört dazu bei der Integrierten Gesamtschule in Neuwied nach.

Lesezeit 3 Minuten
Den Brandbrief der Lehrerkollegen am Rhein-Wied-Gymnasium, nur einige Hundert Meter Luftlinie entfernt, kann die Schulleitung der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Johanna Loewenherz“ in Neuwied nicht bewerten, da ihr der Brief nicht im Wortlaut vorliegt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren