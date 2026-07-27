Bald beginnt das neue Schuljahr. Aber können überhaupt an den weiterführenden Schulen alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden? Nicht überall.
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An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Neuwied fehlen im neuen Schuljahr 170 Plätze. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor. „Integrierte Gesamtschulen sind aus pädagogischen und organisatorischen Gründen in ihrer Zügigkeit und damit in ihrer Aufnahmekapazität beschränkt“, heißt es in der Antwort des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Bildung.