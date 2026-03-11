Bauprojekt der Deutschen Bahn An der Bahnbrücke in Block wird monatelang gearbeitet Jörg Niebergall 11.03.2026, 09:00 Uhr

i Ende des Jahres soll die Unterführung in Neuwied-Block wieder für den Verkehr freigegeben werden. Jörg Niebergall

Bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn wird seit Februar an der Bahnbrücke Mittelweg in Neuwied-Block gearbeitet. Mittelweg, Heilsberger und Krasnaer Straße sind mittlerweile voll gesperrt.

Im Bereich der Bahnbrücke Mittelweg in Block wird gearbeitet – und das noch bis Ende des Jahres. Bis dahin stehen umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn an. Hintergrund ist die notwendige Sicherung des Bauwerks durch eine Stahlbetonkonstruktion, bis dieses zu einem späteren Zeitpunkt erneuert wird.







