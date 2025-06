In der Neuwieder Innenstadt reiht sich eine Baustelle an die nächste, und auch ansässige Gewerbetreibende bekommen das zu spüren. Am Luisenplatz machen sie das Beste aus der Situation - und aus dem Bauzaun eine Werbefläche.

Banner an der Baustelle: Auf dem Luisenplatz sind am Mittwoch 18 Werbebanner an dem Bauzaun angebracht worden, der hier zurzeit steht. Damit machen die Gewerbetreibenden aus der Not eine Tugend: Sie können die Zaunelemente, die zurzeit nicht nur den Neuwieder Bürgern, sondern auch ihnen selbst auffallen, als Werbeflächen nutzen.

Idee der Händler selbst

Die Idee war aus der Händlerschaft selbst gekommen, und das Aktionsforum Deichstadtfreunde nahm das Ganze in die Hand. Über sie konnten sich die Gewerbetreibenden ein Banner produzieren lassen, und die Servicebetriebe brachten sie jetzt an.

i Am Bauzaun auf dem Luisenplatz wurden Werbebanner aufgehängt. Melanie Lange/Stadt Neuwied

Hintergrund der Aktion: In der Neuwieder Innenstadt gibt es seit einer Weile eine Großbaustelle nach der anderen. Nachdem der Marktplatz fertiggestellt ist und die Arbeiten auch in der oberen Hälfte der Schlossstraße fast abgeschlossen sind, geht es seit dem Mai auf dem Luisenplatz weiter. Hier wird unter anderem ein Wasserspiel installiert. Drei bis vier Monate sollen die Bauarbeiten dauern.