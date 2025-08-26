Nach den Plänen von GSG und Fürstenhaus sollte gerade einmal ein Wochenende zwischen der Benachrichtigung der Mieter und dem Start der Bauarbeiten in einem Neuwieder Mietshaus liegen. Dagegen haben sich die Mieter gewehrt.

Die Mieter im Neuwieder Mehrfamilienhaus Kirchstraße 1/Mittelstraße 13 sind am Freitag, 22. August, aus allen Wolken gefallen. In ihren Briefkästen fanden sie ein Informationsschreiben der Hauseigentümer, die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft Neuwied mbH (GSG) und die Fürstlich-Wiedische Rentkammer. Daraus ging hervor, dass die Mieter ab dem darauffolgenden Montag mit Bauarbeiten im Haus zu rechnen hätten, die zu weitreichenden Einschnitten bei der Wohn- und Lebensqualität führen würden. Das berichtet Reiner Schittenhelm, der selbst wie einige andere Senioren und Familien in einer der Sozialwohnungen lebt.

22 Mietparteien sind betroffen

Da es sich laut GSG-Schreiben um die Sanierung des defekten Abwassersystems im Haus handelt, erfuhren die insgesamt 22 Mietparteien sehr kurzfristig, dass die Frischwasserzufuhr tagsüber und eventuell auch nachts stundenweise unterbrochen sein wird und sie die Toiletten nicht nutzen dürften, um kein Abwasser zu produzieren. Ersatzweise boten die Hauseigentümer den Mietern an, die Sanitärcontainer mit Duschen und Toiletten in der Schlossstraße zu nutzen. Wie lange die Bauarbeiten und damit dieser Zustand andauern würden, darüber hätten die Vermieter nicht informiert.

Für Reiner Schittenhelm ist das ein Unding: „So geht man doch nicht mit Mietern um, viele davon Senioren und Familien mit Kindern.“ Neben der kurzfristigen Information moniert er vor allem die Tatsache, dass es älteren wie jüngeren Menschen nicht zuzumuten sei, nachts aus dem Haus zu müssen, um die Toiletten in den Containern aufzusuchen. Schittenhelm sieht das als nicht menschenwürdig an und hegt auch Bedenken in Sachen Sicherheit für die Mieter. „Müsste denn die Vermieterseite nicht vielmehr bei derart drastischen Einschnitten in die Wohnqualität für Ersatzwohnungen sorgen?“, fragt er. In vergleichbaren Fällen sei das geschehen.

„Wir können dies nicht garantieren, zumal die ausführende Firma dies ebenfalls nicht vermag.“

Die GSG zur Frage, ob das Wasser ab 17 Uhr wieder angestellt werden kann.

Genau mit diesen Punkten hat sich unsere Zeitung an die GSG gewendet. Deren Rechtsabteilung verwies zunächst darauf, dass „in jüngster Vergangenheit“ erhebliche Mengen Abwasser im unteren Hauptleitungsstrang des Wohnhauses ausgetreten seien. Da diese Leitung sämtliche Abwässer des Hauses führen würde und um weitere Schäden zu vermeiden, sei es „unbedingt erforderlich“, den Abwasserstrang möglichst schnell zu erneuern. Erst, wenn die Arbeiten begonnen haben, ließe sich absehen, welchen Umfang diese annehmen. „Eine aktuelle Information zum Beginn der Arbeiten war uns erst möglich, nachdem wir von dem konkreten und frühestmöglichen Ausführungsbeginn erfahren hatten. Dies war Ende der vergangenen Woche“, teilt die GSG mit.

Davon abgesehen seien die Handwerker bestrebt, die Beeinträchtigungen für die Mieter so gering wie möglich zu halten. Das beinhalte den Plan, ab 17 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen alle Mieter wieder mit Wasser zu versorgen. Einschränkend heißt es aber seitens der GSG: „Wir können dies nicht garantieren, zumal die ausführende Firma dies ebenfalls nicht vermag.“ Allerdings gehe man aufgrund von Erfahrungswerten davon aus, dass die Wasserzufuhr ab etwa 17 Uhr regelmäßig möglich sein wird.

i Die Mieter sollen ersatzweise die Toilettenanlage in der Schlossstraße nutzen, hieß es in dem Schreiben. Jörg Niebergall

Demzufolge, so argumentiert die GSG, sollen die Toiletten im Container nach 17 Uhr nur im Einzelfall genutzt werden. Vielmehr bestehe das Angebot als „Absicherung von bisher unbekannten Eventualitäten“. Die GSG werde ihren Mietern gegebenenfalls zusätzlich Campingtoiletten zur Verfügung stellen, um ihnen nächtliche Toilettengänge zum Container zu ersparen.

Alternativen Wohnraum für die Dauer der Bauarbeiten könnten GSG und Fürstenhaus ihren Mietern nicht zur Verfügung stellen. Die Vermieterseite begründet das mit der starken Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt. Wörtlich heißt es zudem: „Da wir davon ausgehen können, dass die Beeinträchtigungen unserer Mieter regelmäßig ,nur’ tagsüber erfolgen wird und die Dauer der Maßnahme aktuell nicht sicher abgeschätzt werden kann, war eine vollständige Ausquartierung bereits aus logistischen Gründen keine umsetzbare Alternative.“

„Damit sind die Bauarbeiten im Haus erst einmal aufgeschoben.“

Mieter Reiner Schittenhelm hat einen Eilantrag beim Amtsgericht gestellt.

Unterdessen setzte Reiner Schittenhelm Himmel und Hölle in Bewegung, um den Start der Bauarbeiten zu verhindern. Er informierte zunächst die übrigen Mieter von seinen Plänen, sich gegen das Vorgehen der Vermieter zu wehren, und sammelte dabei die Unterschriften von 13 Mietern. Dann machte sich der Senior beim Mieterbund schlau. Von dort brachte er den Hinweis mit, beim zuständigen Amtsgericht in Neuwied einen entsprechenden Eilantrag gegen den Beginn der Bauarbeiten zu stellen.

Wie Schittenhelm im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete, kam der Richter am Dienstag diesem Antrag nach, verfügte die Bauarbeiten einzustellen, und habe bei seiner Abwägung die Würde des Menschen an die erste Stelle gestellt. „Damit sind die Bauarbeiten im Haus erst einmal aufgeschoben“, weiß Schittenhelm. Das sei solange der Fall, bis allen Mietern, die das wollen, von GSG und Fürstenhaus eine Ersatzwohnung für die Zeit der Bauarbeiten angeboten worden sei.

Mieter hätten das Recht auf eine Ersatzwohnung

Mit dieser Gerichtsentscheidung in den Händen machte sich Schittenhelm am Dienstagnachmittag auf den Weg in die GSG-Geschäftsstelle, um das Dokument persönlich zu übergeben. Für ihn bleibt abzuwarten, wie die GSG reagiert. In einer weiteren Infopost, die die Mieter laut Schittenhelm am Dienstag erreichte, kündigte die GSG den Beginn der Bauarbeiten für Mittwoch, 27. August, an. Sollten tatsächlich Bauarbeiter in die Wohnungen wollen, sollten die Mieter laut Schittenhelm den Zutritt verwehren, da sich die Hauseigentümer gegen das Gesetz stellen würden.