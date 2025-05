Neue Ampel auf der B42 in Unkel sorgt für Unmut

Die neue Ampelanlage auf der B42 in Höhe der Einmündung der L252 auf die Bundesstraße sorgt auch weiterhin dafür, dass der Verkehr nicht richtig fließt. Das nervt die Autofahrer. Und: Am Wochenende wird die B42 in Königswinter komplett gesperrt.