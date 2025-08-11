Die Vorarbeiten laufen nach Plan, die zerstörten Randsteine werden ersetzt, und die Straße ist bereits abgefräst. Am Dienstag, 12. August, soll nun im Teilabschnitt des Raiffeisenrings in Höhe des Raiffeisenmarktes auf einer 150 Meter langen Strecke eine neue Teerschicht aufgetragen werden. Der ursprüngliche Belag war in die Jahre gekommen und glich schon länger eher einem Flickenteppich.
Engerser Straße verwandelt sich in eine Fahrradstraße
In der Neuwieder Innenstadt entsteht eine Straße, in der Radfahrer Vorrang haben: Ein Abschnitt der Engerser Straße in der Innenstadt wird zur Fahrradstraße, und die Arbeiten sind im vollen Gang. Die Asphaltdecke wurde bereits entfernt.
Schon einen Tag später, am 13. August, beginnen dann die Arbeiten in der Dierdorfer Straße in Höhe Bäckerei Preising und Rosen-Apotheke. Die Vorarbeiten sind für Mittwoch geplant, die abschließenden Teerarbeiten für Donnerstag. Genau wie im Raiffeisenring regelt dann auch hier eine Ampelanlage den Verkehr in der Dierdorfer Straße. Da es aber trotzdem zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte, sollten Ortskunde die Baustelle möglichst großräumig umfahren. Die Stadt Neuwied hatte im Vorfeld über die Einschränkungen in Heddesdorf informiert.