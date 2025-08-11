Sanierung in Neuwied
Ampel regelt Verkehr in Teil von Raiffeisenring
Hier laufen die Vorarbeiten für die Sanierung des Raiffeisenringes.
Erst der Raiffeisenring, dann die Dierdorfer Straße: In Neuwieds Innenstadt werden Straßen saniert. Bis Donnerstag, 14. August, laufen verschiedene Arbeiten.

Die Vorarbeiten laufen nach Plan, die zerstörten Randsteine werden ersetzt, und die Straße ist bereits abgefräst. Am Dienstag, 12. August, soll nun im Teilabschnitt des Raiffeisenrings in Höhe des Raiffeisenmarktes auf einer 150 Meter langen Strecke eine neue Teerschicht aufgetragen werden. Der ursprüngliche Belag war in die Jahre gekommen und glich schon länger eher einem Flickenteppich.

Schon einen Tag später, am 13. August, beginnen dann die Arbeiten in der Dierdorfer Straße in Höhe Bäckerei Preising und Rosen-Apotheke. Die Vorarbeiten sind für Mittwoch geplant, die abschließenden Teerarbeiten für Donnerstag. Genau wie im Raiffeisenring regelt dann auch hier eine Ampelanlage den Verkehr in der Dierdorfer Straße. Da es aber trotzdem zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte, sollten Ortskunde die Baustelle möglichst großräumig umfahren. Die Stadt Neuwied hatte im Vorfeld über die Einschränkungen in Heddesdorf informiert.

