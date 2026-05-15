Fast 300 Jahre ist es her, dass die Familie Trümper Neuwied für New York verließ. Nun macht sich einer ihrer Nachfahren auf Spurensuche. Der Ex-Polizist Brian Tremper schaute bei seiner „Heimatreise“ sogar im Büro von Oberbürgermeister Einig vorbei.
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Was macht ein Amerikaner in Deutschland? Nicht die klassischen Touri-Spots abklappern, das steht zumindest für Brian Tremper aus dem kalifornischen Oakland fest. Der 65-jährige pensionierte Polizist hat sich stattdessen auf die Suche nach seinen Vorfahren aus Neuwied gemacht – und wir haben ihn dabei begleitet.