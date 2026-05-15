Vor 300 Jahren ausgewandert Amerikanischer Polizist sucht seine Wurzeln in Neuwied Viktoria Schneider 15.05.2026, 06:00 Uhr

i Brian Tremper vor der Neuwieder Marktkirche, wo sein Urahn Johann Jacob Trümper Junior im Jahr 1715 getauft wurde. Bei seiner Reise nach Deutschland besuchte er auch die Engerser Straße, in der seine Familie damals gelebt hat. Viktoria Schneider

Fast 300 Jahre ist es her, dass die Familie Trümper Neuwied für New York verließ. Nun macht sich einer ihrer Nachfahren auf Spurensuche. Der Ex-Polizist Brian Tremper schaute bei seiner „Heimatreise“ sogar im Büro von Oberbürgermeister Einig vorbei.

Was macht ein Amerikaner in Deutschland? Nicht die klassischen Touri-Spots abklappern, das steht zumindest für Brian Tremper aus dem kalifornischen Oakland fest. Der 65-jährige pensionierte Polizist hat sich stattdessen auf die Suche nach seinen Vorfahren aus Neuwied gemacht – und wir haben ihn dabei begleitet.







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